С начала года Украина потратила на импорт газа $800 млн
22 июля, 2019, 16:35
За январь-май 2019 года Украина потратила $800,3 млн на импорт газа из-за рубежа
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Всего за этот период было приобретено 3,49 млрд кубометров газа, из которых 1,2 млрд кубометров приобрели за май.
Средняя стоимость тысячи кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3 доллара. За месяц она упала на 2,4%.
Большинство газа Украина приобрела у компаний, зарегистрированных в Швейцарии и Германии. Также значительные объемы газа покупали в Венгрии, Польше и Австрии. У российского Газпрома закупки газа не было.
- Напомним, по состоянию на утро 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 млрд кубометров. Не хватает еще 5 млрд кубометров
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