С августа Нафтогаз снизит цену газа для промпотребителей более чем на 7%

22 июля, 2019, 18:53

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

Информация обнародована на сайте Нафтогаза.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4640 - 5204 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%.