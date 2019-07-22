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Espreso.tvЭкономикаС августа Нафтогаз снизит цену газа для промпотребителей более чем на 7%

С августа Нафтогаз снизит цену газа для промпотребителей более чем на 7%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

Информация обнародована на сайте Нафтогаза.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4640 - 5204 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%.

 

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