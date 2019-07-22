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Espreso.tvОбществоРуководитель миссии ОБСЕ: выборы в Раду продемонстрировали уважение к фундаментальным правам и свободам

Руководитель миссии ОБСЕ: выборы в Раду продемонстрировали уважение к фундаментальным правам и свободам

Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ заявил, что выборы в Украине были свободными и конкурентными

Об этом Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Канерва сказал на пресс конференции, сообщает "Укринформ".

"Внеочередные парламентские выборы в Украине 21 июля продемонстрировали уважение к фундаментальным правам и свободам. Избирательная кампания была конкурентной, с большим количеством кандидатов, представлявших широкий спектр политических партий, хотя случались определенные нарушения, преимущественно в мажоритарных округах. В целом участники избирательного процесса действовали компетентно и эффективно несмотря на ограниченное время для подготовки к выборам", - сказал Канерва.

Он отметил, что голосование было прозрачным и хорошо организованным, с соблюдением необходимых процедур, подсчет голосов также происходит прозрачно.

Канерва напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала увеличить прозрачность финансирования избирательного процесса в Украине, однако и во время досрочных парламентских выборов продолжались попытки повлиять на волеизъявление избирателей с помощью финансовых механизмов.

Спецкоординатор ОБСЕ также констатировал, что несмотря на диверсификацию рынка СМИ в Украине, на самом деле он разделен по линиям политического влияния, что также сказывается на волеизъявлении украинцев.

В общем Канерва отметил, что наблюдатели ОБСЕ были поражены стремлением украинцев к переменам, что подтверждается результатами голосования.

 

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