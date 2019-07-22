Руководитель миссии ОБСЕ: выборы в Раду продемонстрировали уважение к фундаментальным правам и свободам
Об этом Специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Канерва сказал на пресс конференции, сообщает "Укринформ".
"Внеочередные парламентские выборы в Украине 21 июля продемонстрировали уважение к фундаментальным правам и свободам. Избирательная кампания была конкурентной, с большим количеством кандидатов, представлявших широкий спектр политических партий, хотя случались определенные нарушения, преимущественно в мажоритарных округах. В целом участники избирательного процесса действовали компетентно и эффективно несмотря на ограниченное время для подготовки к выборам", - сказал Канерва.
Он отметил, что голосование было прозрачным и хорошо организованным, с соблюдением необходимых процедур, подсчет голосов также происходит прозрачно.
Канерва напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала увеличить прозрачность финансирования избирательного процесса в Украине, однако и во время досрочных парламентских выборов продолжались попытки повлиять на волеизъявление избирателей с помощью финансовых механизмов.
Спецкоординатор ОБСЕ также констатировал, что несмотря на диверсификацию рынка СМИ в Украине, на самом деле он разделен по линиям политического влияния, что также сказывается на волеизъявлении украинцев.
В общем Канерва отметил, что наблюдатели ОБСЕ были поражены стремлением украинцев к переменам, что подтверждается результатами голосования.
- Канадская Миссия по наблюдению за выборами сообщила, что несмотря на определенные нарушения, избирательный процесс в Украине в значительной мере отвечал международным демократическим стандартам
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома.
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