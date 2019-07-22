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Espreso.tvОбществоРФ продолжает не пускать наблюдателей ООН в Крым

РФ продолжает не пускать наблюдателей ООН в Крым

Российская Федерация до сих пор отказывает мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе к аннексированному Крыму

Об этом Сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Facebook.

"Совершили визит к административной границе с Крымом - КПВВ" Каланчак "и" Чонгар ". Такие визиты и беседы с людьми, которые пересекают границу, - один из методов удаленного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, Украина, которые являются временно оккупированными РФ. Российская Федерация до сих пор отказывает мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым в соответствии с релевантными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН ", - говорится в сообщении.

 

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