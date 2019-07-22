"Слуга народа" планирует обжаловать выборы в 10 округах и заявляет о подкупе более чем в 30 округах

22 июля, 2019, 21:38

В партии "Слуга народа" заявили, что планируют обжаловать результаты выборов в 10 округах, где нарушения могли повлиять на результаты голосования

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Слуги народа".

Кроме того, в партии заявили о случаях подкупа избирателей более чем в 30 округах.

"Мы планируем обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования! Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может только в 10", - говорится в сообщении.

Так, в 78-м округе в Запорожской области, по данным "Слуги народа", зафиксированы случаи подкупа избирателей, в результате чего 3000 бюллетеней признаны недействительными.

Также о подкупе партия заявила по 68-ми и 69-ти округов в Закарпатской области и 17 участков 119-го округа во Львовской области.