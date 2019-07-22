"Слуга народа" планирует обжаловать выборы в 10 округах и заявляет о подкупе более чем в 30 округах
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Слуги народа".
Кроме того, в партии заявили о случаях подкупа избирателей более чем в 30 округах.
"Мы планируем обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования! Хотя подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, однако повлиять на результаты голосования это может только в 10", - говорится в сообщении.
Так, в 78-м округе в Запорожской области, по данным "Слуги народа", зафиксированы случаи подкупа избирателей, в результате чего 3000 бюллетеней признаны недействительными.
Также о подкупе партия заявила по 68-ми и 69-ти округов в Закарпатской области и 17 участков 119-го округа во Львовской области.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - По из жизни" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
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