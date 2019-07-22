"Мне никто ничего не предлагал": Вакарчук о возможном премьерстве

22 июля, 2019, 15:51

Святослав Вакарчук прокомментировал информацию о его возможном избрании на должность премьер-министра

Об этом он заявил в воскресенье, 21 июля, в штабе партии, передает РБК-Украина .

Вакарчук заявил, что представители президента Владимира Зеленского не связывались с ним по поводу должности премьер-министра после закрытия избирательных участков.

"Мне никто ничего не предлагал", - уточнил он.

Ранее Вакарчук комментировал возможную коалицию с другими партиями:

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие "красные линии". У нас это: Украина движется в ЕС и НАТО, экономика без олигархов и депутатов спускаем с небес на землю. Если по этим вещам общий язык - садимся и договариваемся".