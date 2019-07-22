Пожар на украинском траулере на западе Африки: погиб моторист, пламя до сих пор не погасили
22 июля, 2019, 09:39
На момент возгорания на борту находилось 90 человек - граждане Украины и России
Об этом пишет Думская .
Отмечается, что погиб один моторист, есть пострадавшие.
Пожар начался в воскресенье, 21 июля, на одном из четырех украинских океанских судов "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки (у берегов Мавритании).
Огонь вспыхнул в машинном отделении и распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Марша Крылов".
"Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции", - заявил член экипажа.
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