Пожар на украинском судне вблизи Мавритании: погибли двое украинцев
Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает "Укринформ" .
"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец", судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже есть два подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин Сергей Тимченко, был в рейсе с украинскими документами. также на борту было как минимум 3 кадета из фейкового подконтрольного оккупантам образовательного учреждения - "Керченского государственного морского технического университета", - рассказал Бабин.
По мнению Бабина, в трюмах судна кроме рыбы могло быть еще что-то.
"Непонятные маневры судна перед инцидентом, отсутствие на нем за месяц до событий опознавательных знаков и даже номера ИМО, выключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения корабля уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злополучного судна было что-то интересное, кроме рыбы", - сказал Бабин.
- Напомним, ранее сообщалось, что во время пожара на украинском траулере "Иван Голубец" у берегов Мавритании погиб моторист.
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