Посольство США положительно оценило действия украинской власти по проведению выборов

22 июля, 2019, 19:06

В посольстве США в Украине отмечают, что избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам

Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.

"Мы приветствуем начальную оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедший с уважением к основным свободам", - отметили в дипучреждении.

В посольстве также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по "обеспечению украинцам возможности безопасного осуществления своих демократических прав".