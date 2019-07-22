Посольство США положительно оценило действия украинской власти по проведению выборов
22 июля, 2019, 19:06
В посольстве США в Украине отмечают, что избирательный процесс в Украине прошел с уважением к основным свободам
Об этом сообщается в Twitter посольства США в Украине.
"Мы приветствуем начальную оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедший с уважением к основным свободам", - отметили в дипучреждении.
В посольстве также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по "обеспечению украинцам возможности безопасного осуществления своих демократических прав".
- Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ заявил, что выборы в Украине были свободными и конкурентными
- Канадская Миссия по наблюдению за выборами сообщила, что несмотря на определенные нарушения, избирательный процесс в Украине в значительной мере отвечал международным демократическим стандартам
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют