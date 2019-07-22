Паспорта Путина на Донбассе: СНБО рассматривает конкретные меры, - Данилюк
22 июля, 2019, 09:29
Власти Украины намерены отреагировать на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей
Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в штабе "Слуги народа" 21 июля, передает Интерфакс-Украина .
"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк
Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.
- 21 апреля 2018 Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
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