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Espreso.tvОбществоПаспорта Путина на Донбассе: СНБО рассматривает конкретные меры, - Данилюк

Паспорта Путина на Донбассе: СНБО рассматривает конкретные меры, - Данилюк

Власти Украины намерены отреагировать на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей

Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в штабе "Слуги народа" 21 июля, передает Интерфакс-Украина .

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал Данилюк

Напомним, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.

В ответ на это Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления второго гражданства этническим украинцам из дружественных стран и тем людям, которые страдают от нарушения прав и свобод.

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