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Espreso.tvСпортОпределились соперники Украины в отборе к Евробаскету-2021

Определились соперники Украины в отборе к Евробаскету-2021


фото: ukrreporter.com.ua
Стали известны соперники женской и мужской национальной команды в отборе к Евробаскету-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины по баскетболу среди мужчин узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021, который стартует в феврале 2020 года. Подопечные Айнарса Багатскиса сыграют со сборными Австрии, Венгрии и Словении.

Женская сборная Украины получила в соперники Бельгию, Португалию и Финляндию.

Евробаскет пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. По правилам отбора из группы выйдет три лучшие сборные.

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