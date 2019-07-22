Определились соперники Украины в отборе к Евробаскету-2021
22 июля, 2019, 14:52
Стали известны соперники женской и мужской национальной команды в отборе к Евробаскету-2021
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сборная Украины по баскетболу среди мужчин узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021, который стартует в феврале 2020 года. Подопечные Айнарса Багатскиса сыграют со сборными Австрии, Венгрии и Словении.
Женская сборная Украины получила в соперники Бельгию, Португалию и Финляндию.
Евробаскет пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. По правилам отбора из группы выйдет три лучшие сборные.
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