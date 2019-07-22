Определились соперники Украины в отборе к Евробаскету-2021

22 июля, 2019, 14:52

Стали известны соперники женской и мужской национальной команды в отборе к Евробаскету-2021

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сборная Украины по баскетболу среди мужчин узнала соперников по отбору на Евробаскет-2021, который стартует в феврале 2020 года. Подопечные Айнарса Багатскиса сыграют со сборными Австрии, Венгрии и Словении.

Женская сборная Украины получила в соперники Бельгию, Португалию и Финляндию.

Евробаскет пройдет в Германии, Италии, Грузии и Чехии. По правилам отбора из группы выйдет три лучшие сборные.