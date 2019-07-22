Обработано более 9% протоколов: "Оппозиционная платформа" опередила "Батькивщину", а "Голос" - партию Ляшко
22 июля, 2019, 02:28
По данным подсчета 9,35% протоколов на выборах Верховной Рады Украины партия "Слуга народа" получила 41,43% голосов, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12%, ВО "Батькивщина" - 8,83%
Об этом сообщает сайт ЦИК .
Партия "Европейская Солидарность" - на четвертой позиции с показателем 8,73% голосов, замыкает топ-5 партия "Голос" с 6,32%.
"Радикальная партия Олега Ляшко" с 4,82% голосов оказалась на 6 месте.
Раньше по результатам подсчета 3,03% протоколов ВО "Батькивщина" опережала "Оппозиционную платформу", а топ-5 замыкала "Радикальная партия Олега Ляшко", которая опережала партию Святослава Вакарчука "Голос".
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома.
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