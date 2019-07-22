Обработано более 9% протоколов: "Оппозиционная платформа" опередила "Батькивщину", а "Голос" - партию Ляшко

22 июля, 2019, 02:28

Об этом сообщает сайт ЦИК .

Партия "Европейская Солидарность" - на четвертой позиции с показателем 8,73% голосов, замыкает топ-5 партия "Голос" с 6,32%.

"Радикальная партия Олега Ляшко" с 4,82% голосов оказалась на 6 месте.

Раньше по результатам подсчета 3,03% протоколов ВО "Батькивщина" опережала "Оппозиционную платформу", а топ-5 замыкала "Радикальная партия Олега Ляшко", которая опережала партию Святослава Вакарчука "Голос".