Нынешняя предвыборная кампания "побила" все рекорды по незаконной агитации, - КИУ

22 июля, 2019, 13:01

Эта кампания является рекордной за последние 25 лет по фактам незаконной агитации

Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель во время брифинга, передает Укринформ .

Наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем в канун и день голосования.

"Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет по фактам незаконной агитации", - сказал Кошель.

По оценке наблюдателей КИУ больше материалов незаконной агитации распространяли от имени политических партий "Слуга народа", "Оппозиционная платформа по Жизнь", "Оппозиционный блок".

Также имеются материалы еще от имени 5 политических сил (Аграрная партия Украины, ВО "Свобода", "Голос", "ЕС", ВО "Батькивщина"), а также ряда кандидатов в одномандатных округах.

Отмечается, что на протяжении 20-21 июля в регионах Украины разместили значительное количество материалов, которые имели признаки скрытой и прямой агитации в пользу отдельных политических партий и кандидатов в депутаты.

Но, как отметил Кошель, эти материалы обычно не содержали прямых призывов голосовать "за" или "против" определенных политических партий, однако, были выполнены в той же стилистике и цветовой гамме.