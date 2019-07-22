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Espreso.tvОбществоНесмотря на изменения в составе избиркомов, скорость установления результатов высока, - ЦИК

Несмотря на изменения в составе избиркомов, скорость установления результатов высока, - ЦИК


фото: reuters
В ЦИК заявили, что замены в составе избиркомов не отразились на точности и скорости установления результатов голосования

Об этом сказал на брифинге заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает Еспресо.TV .

Центральная избирательная комиссия демонстрирует высокую скорость обработки результатов голосования на внеочередных выборах в народные депутаты.

"На этот раз ЦИК демонстрирует удивительную скорость обработки данных ... На президентских выборах скорость была даже немного меньше, но сейчас у нас два избирательных бюллетеня, и комиссии работают с вдвое большей интенсивностью", - сообщил Радченко.

По его словам, несмотря на то, что в участковых и окружных избирательных комиссиях было много замен членов комиссий, это не сказалось на скорости и точности определения результатов голосования.

Во вторник в ЦИК начнут поступать первые протоколы с мокрыми печатями.

"В ближайшее время мы ожидаем уже получения протоколов в бумажной форме, надеюсь, что завтра уже будут первые протоколы с мокрыми печатями, и мы перейдем к установлению завершения итогов голосования", - отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацька.

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