Нацполиция повторно вызывает на допрос двух нардепов по делу об убийстве "Сармата"
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Главное следственное управление (ГСУ) Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве об убийстве Виталия Олешко в июле 2018 года.
Поэтому в указанном уголовном производстве старший следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса в качестве свидетелей вызвал на допрос 20 и 22 июля двух нардепов. Однако на допрос они не прибыли и не уведомили следователя об уважительности причин.
В связи с этим ГСУ повторно вызывает двух нардепов для проведения допроса 25 июля 2019 года.
1 июля этого года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве общественного деятеля Виталия Олешко. Сейчас проходит ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства. До 31 июля обвинительный акт по указанным подозреваемых будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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