Нацполиция повторно вызывает на допрос двух нардепов по делу об убийстве "Сармата"

22 июля, 2019, 16:09

Народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров повторно вызываются на допрос в рамках расследования производства о заказчиках убийства Виталия Олешко

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Главное следственное управление (ГСУ) Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве об убийстве Виталия Олешко в июле 2018 года.

Поэтому в указанном уголовном производстве старший следователь по особо важным делам ГСУ с целью допроса в качестве свидетелей вызвал на допрос 20 и 22 июля двух нардепов. Однако на допрос они не прибыли и не уведомили следователя об уважительности причин.

В связи с этим ГСУ повторно вызывает двух нардепов для проведения допроса 25 июля 2019 года.

1 июля этого года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве общественного деятеля Виталия Олешко. Сейчас проходит ознакомление подозреваемых с материалами уголовного производства. До 31 июля обвинительный акт по указанным подозреваемых будет направлено в суд для рассмотрения по существу.