Нацбав представил еще одну памятную монету о предоставлении Томоса номиналом 50 гривен

22 июля, 2019, 14:08

Национальный банк Украины ввел в обращение еще одну памятную монету - "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Монета продолжила серию" Духовные сокровища Украины ", имеет номинал 50 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 500,0 г, диаметр - 85,0 мм, тираж - до 1000 штук. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,006 г ", - отметили в банке.

На аверсе монеты размещена стилизованная крестообразная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея. Вокруг нее в позолоченных медальонах - кафедральные соборы поместных православных церквей мира и их названия.

На зеркальном фоне реверса монеты Вселенский Патриарх Варфоломей передает свиток (Томос) Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.