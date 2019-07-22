Нацбав представил еще одну памятную монету о предоставлении Томоса номиналом 50 гривен
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Монета продолжила серию" Духовные сокровища Украины ", имеет номинал 50 гривен. Она изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 500,0 г, диаметр - 85,0 мм, тираж - до 1000 штук. Она оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,006 г ", - отметили в банке.
На аверсе монеты размещена стилизованная крестообразная композиция, увенчанная позолоченным оттиском печати Вселенского Патриарха Варфоломея. Вокруг нее в позолоченных медальонах - кафедральные соборы поместных православных церквей мира и их названия.
На зеркальном фоне реверса монеты Вселенский Патриарх Варфоломей передает свиток (Томос) Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
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