//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНа Закарпатье проигрывают все поддерживаемые Орбаном кандидаты

На Закарпатье проигрывают все поддерживаемые Орбаном кандидаты


фото: reuters
Трое кандидатов в Верховную Раду, которые баллотировались в мажоритарных округах в Закарпатье и имели поддержку со стороны венгерских властей, проигрывают выборы

Как пишет издание Европейская правда со ссылкой на сайт ЦИК.

Три венгерских кандидата - Василий Брензович, Иосиф Борт и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинский, так и венгерскую версию лозунги "Nekünk Kárpátalja az első". Украинские эта фраза переводится как "Для нас главное - Закарпатье".

Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 55,65% протоколов, он вдвое меньше голосов своего конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе №69 Товт занимает третье место (14,22% голосов), там обработано уже 72,18% протоколов. Борт в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,90% голосов, ЦИК обработала почти половину протоколов.

На прошлой неделе Киев официально заявил, что обеспокоен рядом визитов в Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов.

Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

22 июля, 2019 понедельник

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать