На Закарпатье проигрывают все поддерживаемые Орбаном кандидаты

22 июля, 2019, 12:12

Трое кандидатов в Верховную Раду, которые баллотировались в мажоритарных округах в Закарпатье и имели поддержку со стороны венгерских властей, проигрывают выборы

Как пишет издание Европейская правда со ссылкой на сайт ЦИК.

Три венгерских кандидата - Василий Брензович, Иосиф Борт и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинский, так и венгерскую версию лозунги "Nekünk Kárpátalja az első". Украинские эта фраза переводится как "Для нас главное - Закарпатье".

Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 55,65% протоколов, он вдвое меньше голосов своего конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе №69 Товт занимает третье место (14,22% голосов), там обработано уже 72,18% протоколов. Борт в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,90% голосов, ЦИК обработала почти половину протоколов.

На прошлой неделе Киев официально заявил, что обеспокоен рядом визитов в Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов.

Министерство иностранных дел Украины предупредило венгерских чиновников, готово принять меры, чтобы не допустить вмешательства венгерских властей во внутриполитическую жизнь Украины перед парламентскими выборами.