На выборах в Раду закрылся последний избирательный участок
22 июля, 2019, 08:04
Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду официально завершилось после того, как с учетом разницы во времени закрылся последний избирательный участок - в Сан-Франциско (США)
Сейчас там начался подсчет голосов, сообщает Укринформ .
Своим правом голоса на участке в Сан-Франциско, которая охватывает 12 штатов, воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 тыс. 710.
Таким образом, явка там составила 1,43%. Для сравнения: во время предыдущих голосований, в частности во втором туре президентских выборов 21 апреля, явка в Сан-Франциско была 2,43%.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко