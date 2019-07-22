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Espreso.tvВыборы 2019На выборах в Раду закрылся последний избирательный участок

На выборах в Раду закрылся последний избирательный участок

Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду официально завершилось после того, как с учетом разницы во времени закрылся последний избирательный участок - в Сан-Франциско (США)

Сейчас там начался подсчет голосов, сообщает Укринформ .

Своим правом голоса на участке в Сан-Франциско, которая охватывает 12 штатов, воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 тыс. 710.

Таким образом, явка там составила 1,43%. Для сравнения: во время предыдущих голосований, в частности во втором туре президентских выборов 21 апреля, явка в Сан-Франциско была 2,43%.

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