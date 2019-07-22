На Ровенщине 10 человек госпитализированы из-за отравления шаурмой на рок-фестивале
Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр в Facebook.
"В городе Дубно 20 и 22 июля при медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) обратилось 14 человек. Из них 10 госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской ЦРБ, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших 3 детей", - говорится в сообщении.
Своем заболевании люди связывают с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, который развернул торговое место во время рок-фестиваля "Тарас Бульба" в городе Дубно.
Были приняты меры по владельца указанной точки с шаурмой, не известно.
В областном лабораторном центре напоминают, что источником инфекции при ОКИ являются больные люди, бактерио- и вирусоносители. Заражение осуществляется через употребление пищевых продуктов, воды, содержащие возбудитель или его токсины, загрязненные предметы быта, руки или при заглатывании воды во время купания в открытых водоемах. Чаще всего возбудители кишечных инфекций передаются через продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко) и готовые блюда, кондитерские изделия, немытые фрукты, ягоды, овощи.
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