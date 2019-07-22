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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине в парке переписывают протоколы избирательных участков, - Мосийчук

На Полтавщине в парке переписывают протоколы избирательных участков, - Мосийчук

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что на Полтавщине протоколы участковых избирательных комиссий переписываются в парке на коленях

Видео с места инцидента он опубликовал в Facebook.

"Протоколы участковых избирательных комиссий переписываются прямо в парке на коленях, вся документация распечатана и кандидаты рассказывают о тотальной фальсификации на участках", - подписал видео нардеп.

На видеозаписи видно, что женщина заклеивает конверты, однако, она не ответила, зачем заклеивает вроде "нулевые" конверты. Лицо, которое с ней разговаривало, представилось доверенным лицом кандидата.

Однако, женщина согласилась показать номер избирательного участка - 530 826 (с.Старий Калкаев, Семеновский р-н, Полтавская область).

 

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