На Полтавщине в парке переписывают протоколы избирательных участков, - Мосийчук
22 июля, 2019, 08:38
Народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что на Полтавщине протоколы участковых избирательных комиссий переписываются в парке на коленях
Видео с места инцидента он опубликовал в Facebook.
"Протоколы участковых избирательных комиссий переписываются прямо в парке на коленях, вся документация распечатана и кандидаты рассказывают о тотальной фальсификации на участках", - подписал видео нардеп.
На видеозаписи видно, что женщина заклеивает конверты, однако, она не ответила, зачем заклеивает вроде "нулевые" конверты. Лицо, которое с ней разговаривало, представилось доверенным лицом кандидата.
Однако, женщина согласилась показать номер избирательного участка - 530 826 (с.Старий Калкаев, Семеновский р-н, Полтавская область).
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