На парламентских выборах в Японии победила коалиция действующего премьера
22 июля, 2019, 10:47
В Японии на парламентских выборах большинство голосов получила Либерально-демократическая партия нынешнего премьер-министра Синдзо Абэ
Как сообщает DW , либерал-демократы, а также их партнеры по коалиции партия Комэйто получили 77 мест в верхней палате парламента.
Коалиции под руководством Абэ не удалось удержать 2/3 мест в верхней палате, что было необходимо для сохранения конституционного большинства.
В Японии партия Абэ все чаще подвергается критике, однако ей легко удалось одержать победу на выборах в связи с разобщенностью в рядах оппозиции.
Синдзо Абэ занял пост премьер-министра Японии в 2012 году. Он выступает за пересмотр девятой статьи конституции, провозглашающей отказ страны от создания собственной армии и участия в войнах.
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