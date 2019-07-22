Мошенники маскировались на избирательных участках под журналистов с "левыми" пресс-картами, - НСЖУ
Об этом говорится на сайте НСЖУ.
На избирательных участках Кременчуга граждане с временными журналистскими удостоверениями внештатных корреспондентов газеты "Автограф" и коммунальной "Кременчугского городского телерадиокомпании" представлялись "работниками прессы", но не могли ответить на вопрос, какие темы ранее освещали на телевидении или в газетах.
В Золотоноше Черкасской области лица в камуфляже посещали избирательные участки и демонстрировали удостоверения внештатных корреспондентов местной газеты "Златокрай".
Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив и его первый заместитель посещали участковые избирательные комиссии, аргументируя свое пребывание на участках наличием журналистских удостоверений.
В городе Коростень Житомирской области на участках задержали 4 человек с удостоверениями журналистов ООО "Телерадиокомпания Житомирские новости" и партийной газеты "Солидарность". В полиции еще проверяют законность удостоверений.
Начальник Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что "предварительной проверкой было установлено, что они (лица, - Ред.) никакого отношения к любому СМИ не имеют. И удостоверение были фальшивые - в двух они были с одинаковыми серийными номерами . Поэтому мы уверенно утверждаем, что это никакие не журналисты, это мошенники ".
Напомним, ЦИК подсчитала 50,24% голосов.
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