Мошенники маскировались на избирательных участках под журналистов с "левыми" пресс-картами, - НСЖУ

22 июля, 2019, 11:33

Национальный союз журналистов Украины зафиксировал случаи, когда журналистские удостоверения выдавали посторонним лицам, преимущественно наблюдателям от кандидатов

Об этом говорится на сайте НСЖУ.

На избирательных участках Кременчуга граждане с временными журналистскими удостоверениями внештатных корреспондентов газеты "Автограф" и коммунальной "Кременчугского городского телерадиокомпании" представлялись "работниками прессы", но не могли ответить на вопрос, какие темы ранее освещали на телевидении или в газетах.

В Золотоноше Черкасской области лица в камуфляже посещали избирательные участки и демонстрировали удостоверения внештатных корреспондентов местной газеты "Златокрай".

Мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив и его первый заместитель посещали участковые избирательные комиссии, аргументируя свое пребывание на участках наличием журналистских удостоверений.

В городе Коростень Житомирской области на участках задержали 4 человек с удостоверениями журналистов ООО "Телерадиокомпания Житомирские новости" и партийной газеты "Солидарность". В полиции еще проверяют законность удостоверений.

Начальник Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что "предварительной проверкой было установлено, что они (лица, - Ред.) никакого отношения к любому СМИ не имеют. И удостоверение были фальшивые - в двух они были с одинаковыми серийными номерами . Поэтому мы уверенно утверждаем, что это никакие не журналисты, это мошенники ".

Напомним, ЦИК подсчитала 50,24% голосов.