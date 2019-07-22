Киевский фуникулер закрыли на месяц
22 июля, 2019, 17:31
С сегодняшнего дня до 23 августа фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр
Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".
Отмечается, что предприятие проведет плановый осмотр фуникулера и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей.
Также запланировано обновление и замена настилов пола и потолка, средств связи.
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