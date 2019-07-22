Киевское метро через 100 дней полностью откажется от жетонов
22 июля, 2019, 13:41
До станций "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому) и "Теремки" (выход к "Магеллан"), которые уже отказались от жетонов, присоединился вестибюль (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки"
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Вместе с тем ранее купленные жетоны вы сможете еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных", - говорится в сообщении.
Напоминаем, что в киевском метрополитене жетонами можно будет пользоваться до 31 октября 2019 года.
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