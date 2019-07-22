Коноплянка перейдет в "Фенербахче" при одном условии

22 июля, 2019, 11:13

Переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки в "Фенербахче" зависит от другого трансфера

Об этом сообщает Cafe Siyaset .

"Фенербахче" продолжает переговоры с "Шальке" о трансфере украинского полузащитника Евгения Коноплянки. По информации источника, игрок дал согласие на подписание 3-летнего контракта с зарплатой 3 млн евро в год. Стоимость трансфера составит 4 млн евро.

"Фенербахче" ждет окончания перехода полузащитника Элиф Емаза в "Наполи", чтобы вырученные деньги использовать для завершения сделки по Коноплянке.

"Шальке" хочет принять решение по украинскому полузащитнику в течение 1-2 недель.