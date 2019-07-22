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Espreso.tvСпортКоноплянка перейдет в "Фенербахче" при одном условии

Коноплянка перейдет в "Фенербахче" при одном условии


фото: sportsdaily.ru
Переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки в "Фенербахче" зависит от другого трансфера

Об этом сообщает Cafe Siyaset .

"Фенербахче" продолжает переговоры с "Шальке" о трансфере украинского полузащитника Евгения Коноплянки. По информации источника, игрок дал согласие на подписание 3-летнего контракта с зарплатой 3 млн евро в год. Стоимость трансфера составит 4 млн евро.

"Фенербахче" ждет окончания перехода полузащитника Элиф Емаза в "Наполи", чтобы вырученные деньги использовать для завершения сделки по Коноплянке.

"Шальке" хочет принять решение по украинскому полузащитнику  в течение 1-2 недель.

  • 17 июля стало известно, что украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка отказался рассматривать предложения о переходе от российских клубов .

 

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