Коноплянка перейдет в "Фенербахче" при одном условии
22 июля, 2019, 11:13
Переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки в "Фенербахче" зависит от другого трансфера
Об этом сообщает Cafe Siyaset .
"Фенербахче" продолжает переговоры с "Шальке" о трансфере украинского полузащитника Евгения Коноплянки. По информации источника, игрок дал согласие на подписание 3-летнего контракта с зарплатой 3 млн евро в год. Стоимость трансфера составит 4 млн евро.
"Фенербахче" ждет окончания перехода полузащитника Элиф Емаза в "Наполи", чтобы вырученные деньги использовать для завершения сделки по Коноплянке.
"Шальке" хочет принять решение по украинскому полузащитнику в течение 1-2 недель.
- 17 июля стало известно, что украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка отказался рассматривать предложения о переходе от российских клубов .
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