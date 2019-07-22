Климкин посоветовал, как вести себя Зеленскому во время встречи с Трампом

22 июля, 2019, 14:16

Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом президенту Владимиру Зеленскому важно изначально "схватить драйв"

Об этом он рассказал в интервью Главкому .

По словам политика, он может посоветовать, как это сделать.

"Какие-то проблемы вокруг Украины, или такие, которые требуют менеджмента на уровне министра и постоянных контактов с другими министрами. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, и я спокойно буду заниматься своими делами", - сказал Климкин, добавив, что, если произойдет -то нетривиальное, он может выйти из отпуска и помочь.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что визит Владимира Зеленского в США планируется в ближайшее время.