Климкин посоветовал, как вести себя Зеленскому во время встречи с Трампом
22 июля, 2019, 14:16
Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом президенту Владимиру Зеленскому важно изначально "схватить драйв"
Об этом он рассказал в интервью Главкому .
По словам политика, он может посоветовать, как это сделать.
"Какие-то проблемы вокруг Украины, или такие, которые требуют менеджмента на уровне министра и постоянных контактов с другими министрами. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, и я спокойно буду заниматься своими делами", - сказал Климкин, добавив, что, если произойдет -то нетривиальное, он может выйти из отпуска и помочь.
16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что визит Владимира Зеленского в США планируется в ближайшее время.
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