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Espreso.tvОбществоХищение почти $ 7 млн в оборонной сфере: продолжаются обыски в Кабмине, ГФС и Госпогранслужбы

Хищение почти $ 7 млн в оборонной сфере: продолжаются обыски в Кабмине, ГФС и Госпогранслужбы


фото: gp.gov.ua
ГПУ расследует хищение $ 6,7 млн при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий концерна "Укроборонпром" по поставкам Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего выявления

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме $ 6740000 при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины подвесной системы раннего обнаружения.

Уголовное производство зарегистрировано по материалам ОКР СБУ.

Прокурорами Главной военной прокуратуры по оперативным сопровождением Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участия сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проведено и проводятся в настоящее время в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.

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