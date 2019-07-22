Канада поздравила Украину с успешным проведением выборов в Раду

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов. Канада гордится поддержкой свободных и честных выборов в Украине, и мы и в дальнейшем будем поддерживать украинский в достижении безопасного, успешного и демократического будущего ", - отметили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Congratulations to the people of #Ukraine on holding parliamentary elections today. Canada is proud to support free and fair elections in Ukraine, and we will continue to support the people of Ukraine as they build a secure, prosperous and democratic future. - Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 22 июля 2019 г.

Как сообщал Укринформ, Канада отправила на парламентские выборы в Украине около 200 наблюдателей. По первым и вторым туром президентских выборов в Украине следило около 150 канадских наблюдателей. Еще несколько сотен наблюдателей при канадской финансовой поддержке прибыли в Украину от ОБСЕ. Председателем канадской наблюдательной миссии за в Украине Ллойд Аксворси, который за свою длительную политическую карьеру возглавлял МИД Канады и ряд других министерств.