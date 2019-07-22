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Espreso.tvМирКанада поздравила Украину с успешным проведением выборов в Раду

Канада поздравила Украину с успешным проведением выборов в Раду


фото: reuters
Канада приветствует украинский народ с успешным проведением внеочередных парламентских выборов
Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в сети Тwitter.

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов. Канада гордится поддержкой свободных и честных выборов в Украине, и мы и в дальнейшем будем поддерживать украинский в достижении безопасного, успешного и демократического будущего ", - отметили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

 

Как сообщал Укринформ, Канада отправила на парламентские выборы в Украине около 200 наблюдателей. По первым и вторым туром президентских выборов в Украине следило около 150 канадских наблюдателей. Еще несколько сотен наблюдателей при канадской финансовой поддержке прибыли в Украину от ОБСЕ. Председателем канадской наблюдательной миссии за в Украине Ллойд Аксворси, который за свою длительную политическую карьеру возглавлял МИД Канады и ряд других министерств.

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