Huawei запускает строительство 4G-сети в киевском метро
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям Vodafone Викторию Рубан.
Подчеркивается, что первыми станциями с 4G покрытием станут Академгородок, Героев Днепра и Сырец. Вероятно, это произойдет до конца 2019
"Начинается строительство. Первые станции Академгородок, Героев Днепра и Сырец. К концу 2020 будет покрыт весь метрополитен", - рассказала Рубан.
Она не уточнила, сколько будет стоить проект для операторов.
Но в Huawei ранее отмечали, что ориентировочная стоимость такого проекта может составить около десяти миллионов долларов. Три операторы договорились поделить эти расходы поровну.
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- Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету.
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