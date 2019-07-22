Huawei запускает строительство 4G-сети в киевском метро

22 июля, 2019, 12:17

Победителем конкурса для строительства 4G в Киевском метрополитене от мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell стал китайский технологический гигант Huawei

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям Vodafone Викторию Рубан.

Подчеркивается, что первыми станциями с 4G покрытием станут Академгородок, Героев Днепра и Сырец. Вероятно, это произойдет до конца 2019

"Начинается строительство. Первые станции Академгородок, Героев Днепра и Сырец. К концу 2020 будет покрыт весь метрополитен", - рассказала Рубан.

Она не уточнила, сколько будет стоить проект для операторов.

Но в Huawei ранее отмечали, что ориентировочная стоимость такого проекта может составить около десяти миллионов долларов. Три операторы договорились поделить эти расходы поровну.

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