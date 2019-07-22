ГПУ вызывает Портнова на допрос

22 июля, 2019, 17:51

Экс-заместителя главы Администрации президента Януковича вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуру на допрос 29 июля

Повестка о вызове Андрея Портнова обнародовано на сайте Генпрокуратуры.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г. Киев, в соответствии с требованиями ст 133, 135, Вам необходимо явиться 29 июля 2019 года в 11 ч. 00 мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029", - говорится в сообщении ГПУ.

Бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича и юриста Андрея Портнова вызывают как свидетеля в уголовном производстве от 25 ноября 2013 года по преступному разгону Майдана.