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Espreso.tvОбществоГПУ вызывает Портнова на допрос

ГПУ вызывает Портнова на допрос

Экс-заместителя главы Администрации президента Януковича вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуру на допрос 29 июля

Повестка о вызове Андрея Портнова обнародовано на сайте Генпрокуратуры.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г. Киев, в соответствии с требованиями ст 133, 135,  Вам необходимо явиться 29 июля 2019 года в 11 ч. 00 мин. в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029", - говорится в сообщении ГПУ.

Бывшего заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича и юриста Андрея Портнова вызывают как свидетеля в уголовном производстве от 25 ноября 2013  года по преступному разгону Майдана.

 

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