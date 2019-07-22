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Espreso.tvОбществоGoogle выплатит по $ 27 тысяч каждому, кто пожаловался в суд из-за дискриминации по возрасту

Google выплатит по $ 27 тысяч каждому, кто пожаловался в суд из-за дискриминации по возрасту

Компания Google согласилась выплатить $ 11 млн в рамках иска о дискриминации относительно претендентов на работу в возрасте

Об этом сообщает Bloomberg .

В период с 2007 по 2014 год Шерил Филлекес, которой более 50 лет, пыталась устроиться в Google четыре раза, однако ее отказывались принимать на работу из-за возраста, несмотря на то, что женщина имеет соответствующую квалификацию.

В Google же заявляют, что не согласны с обвинениями и в целом отвергали ее кандидатуру сознательно. Компания считает, что истцы не продемонстрировали технических способностей, необходимых для работы, на которую они претендовали.
Однако, в суд на Google подали 227 истцов, каждый из которых теперь получит по $ 35 тыс. В рамках дела о систематической дискриминации по претендентов в возрасте. Юристам, представляющим интересы этих людей, будет выплачено в совокупности $ 2,75 млн.

Суд счел нужным, что Alphabet Inc., в состав которой входит "корпорация добра", должна проводить среди сотрудников и руководителей тренинги, посвященные вопросам вековых предрассудков, мешающих компании принимать людей на работу.

Google по решению суда теперь обязана создать комитет, который будет заниматься вопросами возрастной разнообразия при наборе специалистов.

 

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