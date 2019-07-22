G7 приветствовала выборы Рады, назвав их конкурентными и проведенными с соблюдением прав и свобод

22 июля, 2019, 20:36

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинский Центральную избирательную комиссию с проведением конкурентных парламентских выборов

Об этом говорится в обнародованном в Twitter заявлении послов G7.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой", - говорится в заявлении.

В Большой семерке также призвали рассмотреть внедрение рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека.

"Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - отметили Послы G7.

Страны G7 - это США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.