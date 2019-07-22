//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоG7 приветствовала выборы Рады, назвав их конкурентными и проведенными с соблюдением прав и свобод

G7 приветствовала выборы Рады, назвав их конкурентными и проведенными с соблюдением прав и свобод

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинский Центральную избирательную комиссию с проведением конкурентных парламентских выборов

Об этом говорится в обнародованном в Twitter заявлении послов G7.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой", - говорится в заявлении.

В Большой семерке также призвали рассмотреть внедрение рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека.

"Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - отметили Послы G7.

Страны G7 - это США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

22 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать