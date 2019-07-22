G7 приветствовала выборы Рады, назвав их конкурентными и проведенными с соблюдением прав и свобод
Об этом говорится в обнародованном в Twitter заявлении послов G7.
"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой", - говорится в заявлении.
В Большой семерке также призвали рассмотреть внедрение рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека.
"Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - отметили Послы G7.
Страны G7 - это США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.
Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы приветствуем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения.- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 22 июля 2019 г.
- Напомним, ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- По данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - за из жизни" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос "- 6,5%," Сила и честь "- 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана"- 2,2%.
- Петр Порошенко назвал партию "Голос" наиболее "идейно близкой партией" к "Европейской солидарности".
- Президент Владимир Зеленский высказался в поддержку коалиции с "Голосом".
- Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил сомнение относительно сотрудничества в Раде с "ЕС" и "Оппозиционный платформой - За жизнь".
- Кандидат-мажоритарщик от партии "Голос" Леонид Емец предположил объединение его партии в Раде со "Слугой народа" и отверг возможность перехода в оппозицию вместе с "Европейской солидарностью".
- Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова формировать коалицию в новой Верховной Раде только с партиями "Голос" и "Слуга народа".
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