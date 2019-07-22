Доллар после выборов начал дешеветь
22 июля, 2019, 09:52
Американский доллар подешевел за сутки на 22 копейки
Об этом говорится на сайте НБУ.
Следовательно, в понедельника, 22 июля $ 1 стоит 25, 81 грн.
Евро также подешевел на 22 копейки 1 евро можно приобрести за 28,98 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,92 грн, продают - 25,98 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 29,05 грн, продают - 29,15 грн.
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