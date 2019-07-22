Доллар после выборов начал дешеветь

22 июля, 2019, 09:52

Американский доллар подешевел за сутки на 22 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

Следовательно, в понедельника, 22 июля $ 1 стоит 25, 81 грн.

Евро также подешевел на 22 копейки 1 евро можно приобрести за 28,98 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,92 грн, продают - 25,98 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 29,05 грн, продают - 29,15 грн.