ЦИК объяснила низкую явку на выборах летом и мировыми тенденциями

22 июля, 2019, 11:48

Явка на внеочередных парламентских выборах составляет менее 50%

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Еспресо.TV .

Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. К тому же, это внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.

"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка слала 52%, а на выборах 2012 года 57%. То есть тенденция мировая к снижению активности избирателей коснулась к сожалению и Украины", - сказал заместитель председателя ЦИК.