ЦИК объяснила низкую явку на выборах летом и мировыми тенденциями
22 июля, 2019, 11:48
Явка на внеочередных парламентских выборах составляет менее 50%
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Еспресо.TV .
Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. К тому же, это внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.
"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка слала 52%, а на выборах 2012 года 57%. То есть тенденция мировая к снижению активности избирателей коснулась к сожалению и Украины", - сказал заместитель председателя ЦИК.
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- По данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос " - 6,5%, " Сила и честь " - 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсман "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
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