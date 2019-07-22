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Espreso.tvОбществоЦИК объяснила низкую явку на выборах летом и мировыми тенденциями

ЦИК объяснила низкую явку на выборах летом и мировыми тенденциями


фото: reuters
Явка на внеочередных парламентских выборах составляет менее 50%

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает Еспресо.TV .

Как отметил Радченко, для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. К тому же, это внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.

"По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах 2014 года явка слала 52%, а на выборах 2012 года 57%. То есть тенденция мировая к снижению активности избирателей коснулась к сожалению и Украины", - сказал заместитель председателя ЦИК.

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