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Espreso.tvОбществоЦИК обработала более 95% протоколов зарубежного округа: лидируют "Слуга народа", "ЕС" и "Голос"

ЦИК обработала более 95% протоколов зарубежного округа: лидируют "Слуга народа", "ЕС" и "Голос"


фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия обработала 95,09% протоколов заграничных избирательных участков

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Партия "Слуга народа" набрала 29%.

"Европейская Солидарность" дышит в затылок с 28,80%.

Политическая партия "Голос" набрала 19,03%.

Партия пророссийского блогера Анатолия Шария набрала 4,60%.

ВО "Свобода" на зарубежных участках имеет 4,26% сторонников.

Оппозиционная платформа "За жизнь" получила 3,78;% голосов.

3,04% имеет партия Игоря Смешко "Сила и честь".

"Батькивщина" набрала 2,04%.

 

 

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