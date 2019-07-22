ЦИК обработала более 95% протоколов зарубежного округа: лидируют "Слуга народа", "ЕС" и "Голос"
22 июля, 2019, 08:59
Центральная избирательная комиссия обработала 95,09% протоколов заграничных избирательных участков
Об этом говорится на сайте ЦИК.
Партия "Слуга народа" набрала 29%.
"Европейская Солидарность" дышит в затылок с 28,80%.
Политическая партия "Голос" набрала 19,03%.
Партия пророссийского блогера Анатолия Шария набрала 4,60%.
ВО "Свобода" на зарубежных участках имеет 4,26% сторонников.
Оппозиционная платформа "За жизнь" получила 3,78;% голосов.
3,04% имеет партия Игоря Смешко "Сила и честь".
"Батькивщина" набрала 2,04%.
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