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Espreso.tvОбществоЦИК обработала более 70% протоколов: "ЕС" удерживает третье место, опережая "Батькивщину"

ЦИК обработала более 70% протоколов: "ЕС" удерживает третье место, опережая "Батькивщину"

По данным подсчета 70,49% протоколов на выборах Верховной Рады Украины партия "Слуга народа" получила 42,68% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,04%, "Европейская Солидарность" - 8,41%

Об этом сообщает сайт ЦИК .

На четвертом месте - ВО "Батькивщина" с 8,83% голосов, замыкает пятерку партий, проходящих в парламент, партия "Голос" с 6,17% голосов.

На 6 месте с непроходимыми 3,84% голосов держится "Радикальная партия Олега Ляшко".

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