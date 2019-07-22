ЦИК обработала более 70% протоколов: "ЕС" удерживает третье место, опережая "Батькивщину"
22 июля, 2019, 16:31
По данным подсчета 70,49% протоколов на выборах Верховной Рады Украины партия "Слуга народа" получила 42,68% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,04%, "Европейская Солидарность" - 8,41%
Об этом сообщает сайт ЦИК .
На четвертом месте - ВО "Батькивщина" с 8,83% голосов, замыкает пятерку партий, проходящих в парламент, партия "Голос" с 6,17% голосов.
На 6 месте с непроходимыми 3,84% голосов держится "Радикальная партия Олега Ляшко".
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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