ЦИК обработала более 3% протоколов: "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа" - в первой тройке
22 июля, 2019, 01:09
По результатам обработки 3,03% процентов протоколов на выборах в Верховную Раду лидируют партия "Слуга народа" (40,36%), ВО "Батькивщина" (10,24%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом сообщает сайт ЦИК .
На четвертом месте - "Европейская Солидарность" (8,54%), топ-5 замыкает "Радикальная партия Олега Ляшко" с 6,49%.
Партия Святослава Вакарчука "Голос" - на 6 месте (5,82%).
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%," украинская стратегия Гройсмана "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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