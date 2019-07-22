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Espreso.tvОбществоЦИК обработала более 3% протоколов: "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа" - в первой тройке

ЦИК обработала более 3% протоколов: "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа" - в первой тройке

По результатам обработки 3,03% процентов протоколов на выборах в Верховную Раду лидируют партия "Слуга народа" (40,36%), ВО "Батькивщина" (10,24%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает сайт ЦИК .

На четвертом месте - "Европейская Солидарность" (8,54%), топ-5 замыкает "Радикальная партия Олега Ляшко" с 6,49%.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" - на 6 месте (5,82%).

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