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Espreso.tvОбществоЦИК обработала 65% протоколов: "Опоплатформа" набирает 13% и идет второй

ЦИК обработала 65% протоколов: "Опоплатформа" набирает 13% и идет второй


фото: reuters
По данным подсчета 65,20% протоколов на выборах Верховной Рады, партия "Слуга народа" получила 42,57% голосов

Об этом сообщает сайт ЦИК.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,03%, партия "Европейская Солидарность" - 8,48%.

ВО "Батькивщина" - на четвертой позиции с показателем 8,01% голосов, замыкает топ-5 партия "Голос" с 6,26%.

"Радикальная партия Олега Ляшко" с 3,82% голосов оказалась на 6 месте.

 

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