Аэропорт Запорожья примет рейсы аэропорта Днепра на время его реконструкции

22 июля, 2019, 13:30

Строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра продлится минимум 1,5 года. Все это время обслуживать пассажиров из Днепра будет аэропорт Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба Центра транспортных стратегий.

Согласно ранее озвученным планам, строительство нового терминала в аэропорту Запорожья планируют завершить до конца 2019 года.

На прошлой неделе в ходе рабочего визита в Днепропетровск президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти деньги на строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президенту представили 3 проекта реконструкции аэродрома, однако наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство полосы на месте старой.

Бюджет его реализации составляет 2,9 млрд гривен, а сроки реализации - 1,5-2 года. По данным пресс-службы, новая полоса будет соответствовать современным стандартам и будет иметь длину 2900 метров с возможностью продления до 3200 метров. Длина существующей полосы составляет 2841 метр.

Реализация такого проекта предусматривает необходимость введения ограничений на полеты в Днепр через проведение строительных работ.