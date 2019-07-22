23 июля ожидается прекрасная погода с летными дождями и комфортным теплом, - синоптик
22 июля, 2019, 11:55
Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается прекрасная погода - с летними дождями, комфортным теплом и свежим северо-западным ветром
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.
Отмечается, что кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем. Наименьшая вероятность осадков будет на крайнем востоке Украины.
Температура воздуха несколько снизится: в течение вторника ожидается + 22 + 26 градусов, на Западе + 18 + 24 градуса, на юге и востоке + 26 + 29, местами до +30 градусов.
"В Киеве 23-го июля солнце + периодические незначительные дожди, местами с грозами. Ближайшей ночью предполагается + 15 + 18 градусов, днем во вторник температура воздуха подарит комфорт в виде + 24 + 26 градусов", - добавила Диденко.
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