22 июля не будет работать коридор "Горловка - Бахмут", - пограничники
22 июля, 2019, 08:46
В понедельник, 22 июля, дорожный коридор "Горловка-Бахмут" работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.
Отмечается, что это связано с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ "Майорское".
"Информируем что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ« Майорское »завтра, 22 июля, дорожный коридор" Горловка-Бахмут "работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться. Командование ООС обращается к гражданам с просьбой , учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда ", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко