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Espreso.tvОбщество22 июля не будет работать коридор "Горловка - Бахмут", - пограничники

22 июля не будет работать коридор "Горловка - Бахмут", - пограничники

В понедельник, 22 июля, дорожный коридор "Горловка-Бахмут" работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что это связано с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ "Майорское".

"Информируем что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ« Майорское »завтра, 22 июля, дорожный коридор" Горловка-Бахмут "работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться. Командование ООС обращается к гражданам с просьбой , учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда ", - говорится в сообщении.

 

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