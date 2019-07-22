22 июля не будет работать коридор "Горловка - Бахмут", - пограничники

22 июля, 2019, 08:46

В понедельник, 22 июля, дорожный коридор "Горловка-Бахмут" работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что это связано с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ "Майорское".

"Информируем что в связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ« Майорское »завтра, 22 июля, дорожный коридор" Горловка-Бахмут "работать не будет, пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться. Командование ООС обращается к гражданам с просьбой , учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда ", - говорится в сообщении.