Верховный Суд все же не допустил к выборам беглого нардепа Онищенко
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Решением Верховного Суда от 21 июля удовлетворена апелляционная жалоба ЦИК, которую комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОВО №93", - говорится в пресс -релизе Комиссии.
Как отмечается, Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко для объяснения своего отсутствия в Украине в течение последних 5 лет, а именно то, что он якобы учился за границей, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.
В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.
- Напомним, сегодня украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
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