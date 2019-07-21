Вблизи Счастья бойцы ООС подорвались на вражеском взрывном устройстве: 2 погибших, 2 раненых

21 июля, 2019, 11:48

Сегодня, 21 июля 2019 года, около 8:25 часов утра во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье (Луганская область) четверо военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника