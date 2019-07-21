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Espreso.tvОбществоВблизи Счастья бойцы ООС подорвались на вражеском взрывном устройстве: 2 погибших, 2 раненых

Вблизи Счастья бойцы ООС подорвались на вражеском взрывном устройстве: 2 погибших, 2 раненых

Сегодня, 21 июля 2019 года, около 8:25 часов утра во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье (Луганская область) четверо военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника

Двое защитников погибли, двое тяжело ранены, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное ", - подчеркивается в сообщении.

  • Напомним, в 00.01 в ночь на воскресенье, 21 июля 2019 на линии фронта в Донецкой и Луганской областях должно было начаться бессрочном перемирии , договоренность о котором достигнута 17 июля во Минске. На данный момент информации об обстреле со стороны российско-террористических сил нет.
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