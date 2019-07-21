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Espreso.tvОбществоВ Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы

В Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы

Вулкан Этна в Италии в ночь на 20 июля начал выбрасывать горячий пепел и лаву. Аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии пришлось закрыть

Об этом сообщает Deutsche Welle .

От кратера вулкана на полтора километра вниз протянулись потоки лавы.

Ситуация заставила местные власти перекрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Газета La Repubblica пишет, что рейс Ryanair из Рима пришлось перенести в Палермо в пятницу вечером, а несколько рейсов задерживались в субботу.

Отметим, Этна (3300 м) является крупнейшим действующим вулканом в Европе.

 
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