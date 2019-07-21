В Италии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы
21 июля, 2019, 11:22
Вулкан Этна в Италии в ночь на 20 июля начал выбрасывать горячий пепел и лаву. Аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии пришлось закрыть
Об этом сообщает Deutsche Welle .
От кратера вулкана на полтора километра вниз протянулись потоки лавы.
Ситуация заставила местные власти перекрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.
Газета La Repubblica пишет, что рейс Ryanair из Рима пришлось перенести в Палермо в пятницу вечером, а несколько рейсов задерживались в субботу.
Отметим, Этна (3300 м) является крупнейшим действующим вулканом в Европе.
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