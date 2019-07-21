//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019В штабе партии "Голос" царит праздничная атмосфера

В штабе партии "Голос" царит праздничная атмосфера

В избирательном штабе партии "Голос" царит оптимистичная атмосфера, гостей угощают вкусностями и шампанским

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Штаб партии "Голос" разместился в одном из столичных концерт-холлов. С каждой минутой людей здесь становится все больше. Много не только прессы, есть и иностранные гости. Царит расслабленная и даже праздничная атмосфера.

Гостей угощают разными вкусностями, здесь и настоящие деликатесы, бутерброды с красной рыбой и салаты с креветками, различные колбасы, всех угощают шампанским.

В партии настроены оптимистично рассчитывают преодолеть 5% барьер для попадания в парламент.

Независимо от того, какими будут результаты голосования, планируют завтра начинать развивать ячейки партии в регионах, чтобы в дальнейшем участвовать в местных выборах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать