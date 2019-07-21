В штабе партии "Голос" царит праздничная атмосфера

21 июля, 2019, 19:59

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Штаб партии "Голос" разместился в одном из столичных концерт-холлов. С каждой минутой людей здесь становится все больше. Много не только прессы, есть и иностранные гости. Царит расслабленная и даже праздничная атмосфера.

Гостей угощают разными вкусностями, здесь и настоящие деликатесы, бутерброды с красной рыбой и салаты с креветками, различные колбасы, всех угощают шампанским.

В партии настроены оптимистично рассчитывают преодолеть 5% барьер для попадания в парламент.

Независимо от того, какими будут результаты голосования, планируют завтра начинать развивать ячейки партии в регионах, чтобы в дальнейшем участвовать в местных выборах.