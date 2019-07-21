В штабе партии "Голос" царит праздничная атмосфера
21 июля, 2019, 19:59
В избирательном штабе партии "Голос" царит оптимистичная атмосфера, гостей угощают вкусностями и шампанским
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Штаб партии "Голос" разместился в одном из столичных концерт-холлов. С каждой минутой людей здесь становится все больше. Много не только прессы, есть и иностранные гости. Царит расслабленная и даже праздничная атмосфера.
Гостей угощают разными вкусностями, здесь и настоящие деликатесы, бутерброды с красной рыбой и салаты с креветками, различные колбасы, всех угощают шампанским.
В партии настроены оптимистично рассчитывают преодолеть 5% барьер для попадания в парламент.
Независимо от того, какими будут результаты голосования, планируют завтра начинать развивать ячейки партии в регионах, чтобы в дальнейшем участвовать в местных выборах.
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