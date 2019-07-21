В "Голосе" говорят, что готовы делегировать Вакарчука на должность премьера

21 июля, 2019, 19:12

Партия готова сотрудничать со "Слугой народа", а относительно союза с "Батькивщиной" однозначной готовности нет

Об этом сообщила LB.ua второй номер в избирательном списке "Голоса" Юлия Клименко.

Глава партии "Голос", второй номер в ее избирательном списке Юлия Клименко заявила, что политсила готова делегировать Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины.

"У нас есть кандидаты и на премьера, и на министерство, но сначала нужно коалиционное соглашение, а под эти задачи нужно искать людей, а не наоборот. Мы готовы делегировать Святослава Вакарчука на премьерство, если в этом будет необходимость. Также у нас есть сильные люди, которые готовы работать министрами в правительстве, в государственных предприятиях ", - сказала Клименко.

Она также сообщила, что "Голос" уже подготовил свой проект коалиционного соглашения, который будут предлагать подписать потенциальным партнерам. Пока партия готова сотрудничать со "Слугой народа". Что же касается союза с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, однозначной готовности нет.

Клименко также заявила, что готова вернуться в исполнительную власть "по экономическому профилю".