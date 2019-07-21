В ООС рассказали, как голосуют украинские военные на Донбассе

21 июля, 2019, 15:44

В Донецкой и Луганской областях военные голосуют на 211 избирательных участках в 18 избирательных округах

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

В районе проведения операции объединенных сил продолжается голосование на избирательных участках в рамках внеочередных выборов народных депутатов в Верховную Раду Украины

"Своим избирательным правом на участках для голосования пользуются военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, привлеченных к проведению операции Объединенных сил. В общем, в Донецкой и Луганской областях, военные голосуют на 211 избирательных участках в 18 избирательных округах", - сообщили в ООС.

Для того, чтобы все военнослужащие воспользовались своим конституционным правом участия в избирательном процессе, командованием Объединенных сил, а также командирами оперативно-тактических группировок и военных частей было заблаговременно проведена значительная организационная работа. В частности, был проработан вопрос временной замены военнослужащих на боевом дежурстве, организована транспортировка военнослужащих в районы размещения избирательных участков и тому подобное.