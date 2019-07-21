В округе, где баллотируется Дубинский и Кононенко, исчезла глава комиссии - Мосийчук

21 июля, 2019, 13:08

Также на 94 одномандатном избирательном округе (Обуховский и Васильковский районы) окружная избирательная комиссия заменила представителей партии Самопомощь, не согласовав с политсилой

О замене представителя заявил представитель штаба партии Олег Лаврик.

По его словам, партия своевременно подала в ОИК списки членов участковых комиссий, но 19 июля все члены избирательных комиссий в 94 округе были заменены без ведома партии.

"В субботу на заседание ОИК Самопомощь обратилась с представлением, чтобы заменить членов комиссий. Однако комиссия отклонила эти представления. Мы обратились в полицию и ЦИК. Ночью ЦИК обязала Окружную избирательную комиссию еще раз рассмотреть представление, но на утреннем заседании его снова отклонили", - отметил Лаврик.

Причину отклонения членов комиссии политик не назвал.

В Самопомощи отметили, что речь идет о 182 членов участковых комиссий, 34 из которых занимают руководящие должности - возглавляют комиссию, является секретарями или заместителями председателей.

Также о нетипичной ситуации на 94 одномандатном избирательном округе сообщил экс-депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По его словам, исчезла голова Окружной избирательной комиссии Светлана Цыганий

"После того как ночью практически за руку на фальсификации избирательной документации (подмена представление на членов УИК от ВО" Самопомощь "на людей Игоря Кононенко) было поймано голову ОИК 94 в / о Светлану Цыганий, она вызвала себе скорую помощь.

Тогда же ночью Цыганий была госпитализирована в больницу. г. Украинка с подозрением на гипертонический криз. Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти ", - сообщил Мосийчук.

Отметим, центр избирательного округа № 94 - город Обухов. В него также входит город Васильков, Васильковский и Обуховский районы.

В 94-м округе баллотируются в нардепы представитель партии Слуга народа Александр Дубинский и первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Игорь Кононенко.