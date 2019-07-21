В Николаевской области мужчина не нашел нужной графы и разорвал бюллетень

21 июля, 2019, 10:18

Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения избирательных бюллетеней в Первомайском районе Николаевской области

Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного отделения полиции.

"Около 8:05 в помещение избирательного участка, расположенного в с. Конецполь Первомайского района, пришел гражданин, получивший свой бюллетень и, ознакомившись с ним, разорвал его и бросил в ящик", - говорится в сообщении.

Свои действия избиратель объяснил тем, что не нашел в бланке бюллетеня позиции "не поддерживаю ни одной кандидатуры". Таким образом человек, по его же словам, выразил свое волеизъявление. По данному факту правоохранители проводят проверку.