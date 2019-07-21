//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Николаевской области мужчина не нашел нужной графы и разорвал бюллетень

В Николаевской области мужчина не нашел нужной графы и разорвал бюллетень


фото: ОГО
Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения избирательных бюллетеней в Первомайском районе Николаевской области

Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного отделения полиции.

"Около 8:05 в помещение избирательного участка, расположенного в с. Конецполь Первомайского района, пришел гражданин, получивший свой бюллетень и, ознакомившись с ним, разорвал его и бросил в ящик", - говорится в сообщении.

Свои действия избиратель объяснил тем, что не нашел в бланке бюллетеня позиции "не поддерживаю ни одной кандидатуры". Таким образом человек, по его же словам, выразил свое волеизъявление. По данному факту правоохранители проводят проверку.

  • Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Чтобы скрыть следы преступления, члены УИК облили протоколы чернилами .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать