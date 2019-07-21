В Николаевской области мужчина не нашел нужной графы и разорвал бюллетень
21 июля, 2019, 10:18
Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения избирательных бюллетеней в Первомайском районе Николаевской области
Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного отделения полиции.
"Около 8:05 в помещение избирательного участка, расположенного в с. Конецполь Первомайского района, пришел гражданин, получивший свой бюллетень и, ознакомившись с ним, разорвал его и бросил в ящик", - говорится в сообщении.
Свои действия избиратель объяснил тем, что не нашел в бланке бюллетеня позиции "не поддерживаю ни одной кандидатуры". Таким образом человек, по его же словам, выразил свое волеизъявление. По данному факту правоохранители проводят проверку.
- Ранее сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Чтобы скрыть следы преступления, члены УИК облили протоколы чернилами .
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