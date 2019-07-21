В Киев едут автобусы с подозрительными людьми. Полиция проверяет информацию
21 июля, 2019, 22:20
Полиция проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в Киев
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова. Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.
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