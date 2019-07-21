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Espreso.tvОбществоВ Киев едут автобусы с подозрительными людьми. Полиция проверяет информацию

В Киев едут автобусы с подозрительными людьми. Полиция проверяет информацию

Полиция проверяет информацию о передвижении подозрительных лиц в Киев

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевщины поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева. Такие обращения поступили от жителей Броваров, Борисполя и Василькова. Сейчас полиция проверяет полученную информацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время остановки некоторых транспортных средств работники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев.

 

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